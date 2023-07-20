В МЧС заявили о стабилизации ситуации на военном полигоне в Крыму
МЧС: частота детонации на военном полигоне в Крыму снизилась, ситуация стабилизируется
Симферополь, 20 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. На военном полигоне в Кировском районе Крыма отмечается существенное снижение частоты детонации, ситуация стабилизируется. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС республики.
«Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в Минобороны готовы приступить к обследованию территории, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения.
Также отмечается, что спасатели продолжают обеспечивать пожарную безопасность в ближайших от полигона пяти населённых пунктах. Начато обследование территорий и объектов инфраструктуры на предмет повреждений и наличия взрывоопасных предметов.
В пунктах временного размещения сейчас остаются около 70 человек, многие выехали к родным и знакомым, добавили в МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар. Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.
Из-за возгорания участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли. Объехать перекрытый участок трассы можно через Феодосию и посёлок Советский по трассе Феодосия — Джанкой.
Власти региона объявили эвакуацию в четырёх близлежащих сёлах. Жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание, им будет предоставлено всё необходимое.