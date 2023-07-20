Стамбул, Турция, 20 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Российская делегация покинула Стамбульский координационный центр по зерновой сделке. Об этом 20 июля сообщил телеканал CNN Türk ТВ, ссылаясь на источники в минобороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным телеканала, Россия, вышедшая из зерновой сделки, также вывела свой персонал из Совместного координационного центра в Стамбуле, который управлял работой «зернового коридора».

По данным источника телеканала в министерстве национальной обороны, российский персонал уже покинул центр.

Как передавало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки, а также отозвала гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

Президент РФ Владимир Путин в связи с этим заявил, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая ранее зерновую сделку, но западные страны не собирались выполнять договорённости. По словам российского лидера, это откровенная наглость и бесцеремонность.

Путин также подчеркнул, что РФ сможет возобновить своё участие в зерновой сделке только после выполнения заявленных ею условий.

Черноморская, или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года.