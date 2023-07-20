Москва, 20 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Все надеющиеся посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки не смогли и не смогут этого сделать, заявила 20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Максим Блинов

Таким образом дипломат прокомментировала прошедший в Брюсселе саммит ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

«Что касается России и латиноамериканских связей, то тем, кто наделся посеять между нами рознь, это не удалось и не удастся», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что у России и латиноамериканских стран «добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права».

Как сообщало ИА Регнум, саммит ЕС — СЕЛАК проходил в Брюсселе 18–19 июля. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине. Необходимо создать группу стран, способных содействовать достижению мира, когда наступит подходящий момент, добавил он.

Подписанная по итогам декларация состоит из 41 параграфа, об украинском конфликте речь идёт в 15-м пункте. Стороны в нём выразили нейтральную позицию по прекращению боевых действий на Украине, не упомянув Россию ни разу.