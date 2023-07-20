Москва, 20 июля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Ясновидящая Таис Фиолетова, предсказывавшая судьбы знаменитостям, задержана в Москве за мошенничество. В отношении нее возбуждено уголовное дело после заявления одного из ее клиентов, которого экстрасенс убедила в необходимости снять порчу за крупную сумму денег. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Илья Питалев/РИА Новости Алла Пугачева

Это произошло ещё в июне 2015 года, но привлечь к ответственности 65-летнюю женщину смогли только сейчас. Всё началось с того, что к ней обратился 43-летний бизнесмен. Таис Фиолетова провела диагностику и сообщила клиенту, что на нём порча, которую нужно как можно скорее снять. Иначе экстрасенс пророчила скорые проблемы с бизнесом и крупные финансовые потери. Таких последствий мужчина не хотел и согласился на условия. За свои услуги «специалист» запросила внушительную сумму: диагностика стоила 50 000 рублей, а обряды по снятию порчи — по 25 000 рублей каждый. Таких обрядов требовалась минимум три. Спустя некоторое время после похода к ясновидящей клиент понял, что его обманули и обратился в полицию. По его заявлению стали проводить проверку. Сначала по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство» (330 УК РФ), но позже переквалифицировали в «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Следствие по делу длилось несколько лет и периодически приостанавливалось, 1 июля 2023 года оно было возобновлено в очередной раз, а 15 июля Таис Фиолетовой предъявили обвинение.

«65-летняя жительница Москвы была задержана и признана обвиняемой по делу о мошенничестве, сумма ущерба составила 125 000 рублей. Отпущена под подписку о невыезде», — рассказал собеседник агентства.

В квартире ясновидящей провели обыск и изъяли бытовую технику в счёт возмещения ущерба.

Фиолетова Таис Николаевна родилась 1 октября 1965 года. Женщина утверждает, что она из древнего греческого рода и получила от своих предков редкий дар, с помощью которого предсказывает судьбы разным влиятельным людям, бизнесменам и звездам. Ясновидящая часто комментировала в прессе жизнь многих известных персон, в том числе Аллы Пугачевой, Анастасии Заворотнюк и многих других. В октябре 2020 года Фиолетова утверждала, что над союзом Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом) нависла угроза. По словам ясновидящей, против Примадонны ополчились завистники, которые делали всё возможное, чтобы разрушить её брак. Тогда Фиолетова заявила, что взяла Пугачёву под свою защиту. Вдове Николая Караченцова, заслуженной артистке РФ Людмиле Поргиной, экстрасенс диагностировала родовое проклятие, этим она объяснила и смерть её супруга. А причиной болезни Анастасии Заворотнюк Таис назвала сглаз, который навели близкие подруги актрисы.