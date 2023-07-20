Турку, Финляндия, 20 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Власти финского города Турку запретили генеральному консульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерта. Об этом 20 июля сообщила мэр города Минна Арве в Twitter.

Upp75 Генеральное консульство России в Турку

«Турку немедленно прекратит использование коттеджа в Какскерта сотрудниками генерального консульства», — написала Арве.

Она добавила, что письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно.

Как передавало ИА Регнум, отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и вступления в НАТО. Также финские власти выслали нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.

В качестве ответных мер с 1 октября Россия отозвала согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и выслала девять финских дипломатов. Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря заявили, что параметры вступления его страны в НАТО создают угрозу безопасности России.

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё 19 июля сообщила, что Хельсинки отзывает разрешение на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября 2023 года. Также Финляндия объявила об ужесточении правил въезда для россиян, в частности, бизнесменам запретят транзит в другие страны, владельцев недвижимости обяжут обосновывать причины присутствия в стране, а абитуриентам разрешат участвовать в ряде определённых программ, ведущих к получению степени.