Минск, 20 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Белоруссии в течение недели вместе с бойцами группы «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на одном из полигонов на юго-западе страны, сообщила 20 июля пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.

Наталия Федосенко/ТАСС

«На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министерство обороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск.

Напомним, переход ЧВК на территорию республики связан с попыткой мятежа, совершённой 24 июня. Тогда в ходе переговоров им предложили переместиться в Белоруссию, вернуться к семьям или заключить контракт с Минобороны России.

29 июня президент России Владимир Путин провёл встречу с командирами ЧВК «Вагнер».На ней президент дал собственную оценку работе компании в ходе СВО и выслушал присутствовавших, которые изложили своё видение попытки мятежа и подчеркнули, что являются убежденными сторонниками главы государства и будут дальше сражаться за Родину.