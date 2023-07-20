Москва, 20 июля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Запад поставляет Украине военную технику, потому что хочет нанести максимальный урон славянскому народу и православию, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА Регнум, рассуждая о словах посла России в США Анатолия Антонова, который заявил, что Запад своими поставками затягивает агонию киевского режима.

Известия/Тарас Петренко

«Вашингтон будет продлевать агонию киевского режима до тех пор, пока на Украине не останется людей, способных держать в руках оружие или управлять техникой, которую Запад поставляет киевскому режиму. Потому что задача Запада — нанести максимальный урон славянскому народу и православию», — констатировал Водолацкий.

Поэтому и деньги, которые США выделяют Киеву, ещё сильнее приближают Украину к превращению в страну-камикадзе, которая благодаря Вашингтону была запущена в полёт и в скором будущем сама себя уничтожит.

«Украина — страна-камикадзе», — подчеркнул парламентарий.

При этом он обратил внимание, что Запад решил ремонтировать подбитую технику, которую он до этого поставил киевскому режиму. Она, по словам Водолацкого, делится на две категории. Первая — это техника, уничтоженная военнослужащими самой Украины, потому что они не могут ею управлять и выводят её из строя. А вторая часть уничтожена российскими военнослужащими.

«Теперь Запад будет из трёх подбитых машин собирать одну. В каком она будет состоянии — его это не интересует. Главное запустить её, вернуть в строй, посадить туда экипаж из украинских солдат и отправить их на линию боевого столкновения. А что будет с этими людьми, Западу неинтересно. Сгорят ли они через час или через десять минут», — сказал депутат.

Как подчеркнул Водолацкий, США и их союзники разворачивают на территории Украины ремонтные предприятия, чтобы восстанавливать подбитую технику, но не поставлять её больше.

«Во-первых, её уже нет, а во-вторых, это потеря имиджа на внешнем рынке вооружений. Те страны, которые покупают американское или французское оружие, начинают понимать, что эта техника себя не оправдывает», — подытожил законодатель.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, США помогают Киеву не потому, что надеются на военный триумф ВСУ, а потому, что хотят затянуть этот конфликт и добиться того, чтобы Россия в нем увязла.

До этого посол России в США Антонов констатировал, что поставки оружия ВСУ оборачиваются новыми жертвами, в том числе среди мирного населения. При этом властям США не достает смелости признать провал планов нанести России поражение на поле боя.

Тем не менее Вашингтон решил выделить Украине новый пакет военной помощи, который предполагает поставки четырех систем NASAMS, снарядов для артиллерии и оборудование для разминирования. Кроме того, Киев получит новые беспилотники.