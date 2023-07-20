Москва, 20 июля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. США помогают Украине не потому, что надеются на победу ВСУ, а потому что хотят затянуть этот конфликт, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя высказывание посла России в США Анатолия Антонова о том, что военная поддержка Украины Вашингтоном лишь продлевает агонию киевского режима.

Станислав Красильников/ТАСС

«Если западная помощь прекратится, то счёт пойдет на недели, а может, на дни, — сказал Джабаров. — Но американцы помогают киевскому режиму не потому, что надеются, что украинский режим победит. Они рассчитывают нанести нам стратегический удар, чтобы Россия увязла в этом конфликте. Чтобы этот очаг тлел и Вашингтон мог решать свои вопросы».

Но, как подчеркнул сенатор, Белый дом не учитывает одной вещи. США дают оружие и деньги, но Украина поставляет живую силу — солдат, которые гибнут в огромных количествах. Ситуация, по мнению Джабарова, приближается к такой предельной черте, когда на улицу выйдут украинские матери с лозунгами: «Сколько можно убивать наших детей?!»

«Этот ресурс не безграничен. И вот здесь, конечно, даже несмотря на американскую помощь, Украина будет вынуждена в конечном итоге подписать, мягко говоря, капитуляцию. Так и должно быть. Потому что цели Специальной военной операции — денацификация и демилитаризация Украины. А этого не случится до тех пор, пока режим Зеленского не уйдёт в отставку», — убеждён Джабаров.

Кроме того, он предположил, что те 1,3 млрд долларов военной помощи, которые США решили выделить Киеву, «не сделают погоды».

«Правильно сказал Антонов — это просто продление агонии, и не более того, — сказал Джабаров. — Но американцы об этом не думают. Они принимают в расчёт совсем другое. Им главное, чтобы конфликт затянулся. А коррумпированные украинские власти, в свою очередь, будут рады распилить любую помощь».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Антонов, комментируя выделение этих 1,3 млрд киевскому режиму, заметил, что поставки оружия ВСУ оборачиваются новыми жертвами, в том числе и среди мирных людей. По словам дипломата, их кровь на совести тех, кто надеется «нанести России стратегическое поражение». Кроме того, Антонов упрекнул Белый дом в нехватке смелости признать, что планы победить Россию на поле боя терпят фиаско, так как «украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии».

Между тем США решили предоставить Киеву 4 системы NASAMS, снаряды для артиллерии и оборудование для разминирования. Кроме того, речь идёт о беспилотниках Phoenix Ghost и Switchblade.

До этого Белый дом также решил передать Украине кассетные боеприпасы, что, по словам представителей администрации президента США Джозефа Байдена, станет промежуточным вариантом на период наращивания производства в Соединённых Штатах артиллерийских снарядов.