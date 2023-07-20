Москва, 20 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Очень важно, что ветераны специальной военной операции включаются в активную общественную деятельность, для этого нужно создавать все условия. Об этом 20 июля заявил президент России Владимир Путин в приветствии к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО.

Известия/Дмитрий Коротаев

Текст обращения зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются в активную общественную деятельность», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что ветераны СВО участвуют и в реализации значимых социальных, волонтёрских и благотворительных проектов и инициатив.

По словам президента, задача государства и общества состоит в том, чтобы создавать для этого все условия.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО. В ходе встречи 6 июля с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым Путин отметил важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации и призвал не жадничать в этом вопросе.