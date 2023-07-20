Брюссель, 20 июля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В странах Евросоюза прошли или заканчивают подготовку 25 тыс. украинских военных, передаёт 20 июля агентство DPA.

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что текущие планы подготовки ВСУ предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных в странах ЕС.

«Однако эта цель скоро будет достигнута, поскольку 25 тыс. военнослужащих уже прошли программу обучения или заканчивают её», — пишет агентство.

Кроме того, подготовленным главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем документом предлагается определить новые количественные и качественные цели обучения военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз намерен сформировать целевой фонд для пополнения военных запасов украинской армии в течение четырех лет на сумму 20 млрд евро.

Такая финансовая помощь является «тектоническим сдвигом» для самовосприятия ЕС, который себя всегда позиционировал как «мирный проект», пишет Politico.