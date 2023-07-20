Брюссель, 20 июля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассчитывает осенью совершить визит в Китай, который ранее дважды откладывался. Об этом он заявил журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

«Я рассчитываю, что мой визит в Китай, который по соображениям здравоохранения откладывался уже дважды, пройдёт вскоре после лета», — сказал Боррель.

По его словам, главы дипломатических ведомств стран Евросоюза обсудят отношения с Китаем в рамках видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Гонконгское издание The South China Morning Post, ссылаясь на дипломатический источник в ЕС, сообщило, что визит Борреля состоится в октябре.

В марте поездка не состоялась из-за того, что политик заболел COVID-19 в лёгкой форме. За неделю до этого в Китае побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон.

Затем, как сообщало ИА Регнум, Боррель планировал прибыть в Китай 10 июля. За несколько дней до его поездки пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что китайская сторона отменила визит «в запланированные даты».