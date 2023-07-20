Луганск, 20 июля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Российские военные используют позиции и рубежи, отбитые у ВСУ на купянском направлении, для создания плацдарма перед дальнейшим продвижением. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 20 июля в своём Telegram-канале.

РИА Новости

По сведениям источников эксперта, за последние несколько суток ВС России в Харьковской области значительно продвинулись и вглубь обороны противника, и по фронту. Они выбили противника с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей, практически уничтожив многие из них артиллерией и авиацией. Теперь российские военные закрепляют успех освободительных действий.

«Для создания плацдарма дальнейшего успешного продвижения нашей армии на бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — написал Марочко.

Параллельно уничтожаются скопления живой силы и техники ВСУ, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Минобороны РФ проинформировали о продвижении подразделений на купянском направлении более чем на километр в глубину, по фронту продвижение составило до двух километров.