Днепропетровск, Украина, 20 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект, сообщил 20 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

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По его словам, под утро под ударом оказалась Мировская община, был повреждён инфраструктурный объект.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе были повреждены два предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в Сумской, Харьковской и Николаевских областях Украины в ночь с 19 на 20 июля объявили воздушную тревогу.

Также сирены предупредили население об опасности с воздуха в Днепропетровской и Полтавской областях.