Москва, 20 июля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Пресс-служба депутата Государственной думы РФ Александра Спиридонова Депутат Государственной думы РФ Александр Спиридонов

О перспективах льготной Арктической ипотеки ИА Регнум рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Цель Арктической льготной ипотеки — сделать территорию, на которой она работает, более привлекательной?

Во-первых, надо сократить отток населения из регионов Арктики. Во-вторых, привлечь сюда нужных специалистов. На Севере жилье стоит дорого, поэтому далеко не все могут самостоятельно приобрести квартиру, и государство должно им в этом помочь.

Значит, льготная ипотека — уход от вахтового метода, который внедрялся в Арктике с распадом Советского Союза?

Многие северные населенные пункты являются местами постоянного проживания и не должны становиться вахтовыми. Это наши исконные территории, люди жили здесь сотни лет, и перевод их на вахтовый метод считаю совершенно неправильным.

Где планируется ее распространить?

В России определены границы четырех территорий, имеющих отношение к Арктике. Это, во-первых, арктическая зона, установленная указом президента России, во-вторых, арктическая зона, определенная постановлением правительства РФ — у нее несколько другие границы. Третья зона — территории Крайнего Севера и четвертая — приравненные к Крайнему Северу местности.

Ранее я направлял в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики запрос с предложением распространить льготную ипотеку на «территории Крайнего Севера и приравненные к ним местности», поскольку они включают в себя наибольшие территории и, соответственно, наибольшее количество людей. Об этом просили сами жители и те, кто готов приехать работать на благо страны. Также считаю целесообразным включить в программу ряд территорий Красноярского края, не входящих в число районов Крайнего Севера.

Уверен, что такая мера благоприятно скажется на социально-демографической ситуации в северных регионах и придаст новый импульс их развитию.

А что предлагает Миндальвостокразвития?

Постановление правительства пока находится в проработке, поэтому надеюсь, что предложения будут учтены.

Как вышли с идеей льготной Арктической ипотеки?

Выступил с такой идеей во время предвыборной кампании в Государственную думу в 2021 году. В моей программе написано: «обеспечить распространение дальневосточной ипотеки на северные территории». После выборов я направил соответствующее предложение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Также обратился за поддержкой в профильный комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Впоследствии мы получили ответ с конкретными цифрами, необходимыми для реализации программы до 2050 года. Средства, действительно, немалые, но эффект будет намного больше затраченных ресурсов.

Оптимизма добавляет поддержка этой идеи вице-премьером Юрием Трутневым. Он заявил, что Арктическая ипотека может быть запущена уже в ближайшее время. Активно включен в ее продвижение и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Вызывает ли льготная ипотека рост цен на жилье?

Дальневосточная льготная ипотека вызвала повышение цены квадратного метра. Строить стали больше, резко увеличился спрос, но при этом есть нехватка строительных материалов. Предотвратить это могут соглашения между строителями и региональными правительствами о потолке цен на квадратный метр ипотечного жилья. Для застройщика это финансовые ограничения, но, с другой стороны, гарантированный спрос на дома. Механизм потолка цен отработан при расселении аварийного жилья, на него можно ориентироваться и в Арктической ипотеке или, как вариант, более широко использовать программу Арктических кварталов.

Появились интересные проекты в поддержку лесной отрасли, пострадавшей от санкций, — например, деревянные многоэтажные дома.

В Европе и Японии есть технологии строительства деревянных домов до 20 этажей. В России деревянное домостроение в основном индивидуальное и низкоэтажное. Если появится многоэтажное, то оно подстегнёт развитие внутреннего рынка лесопереработки, ведь на один куб клееного бруса или CLT-панелей нужно два-три куба древесины. Цена квадратного метра при этом составляет около ста тысяч рублей. Это уже расценки комфорт-класса, но и расценки на расселение из авариек растут. Например, для Архангельской области это теперь стоит 93 тысячи рублей.

Люди с подозрением смотрят на многоэтажки из дерева.

Безусловно, начинать с деревянных девятиэтажек нельзя. Надо сначала строить четырехэтажные, посмотреть, как они будут эксплуатироваться, отработать технологии и, если все будет в порядке, начинать активно возводить.

Какова ёмкость рынка деревянного многоэтажного домостроения?

Зависит от того, как поставит задачу федеральное правительство. Если для поддержки лесной отрасли деревянное домостроение привлекут к расселению аварийного жилого фонда, то это огромный рынок. Но и предприятия, строящие из кирпича и бетона, точно не останутся без работы.

В России растет закредитованность населения, в том числе ипотекой.

Банкам добавилось обязательств, например, кредитные каникулы для мобилизованных. Я являюсь соавтором этого законопроекта. В законе мы прописали, что кредитные каникулы распространяются на весь период службы мобилизованного. А в случае если он погибнет, то кредит списывается с него и его семьи вне зависимости от стоимости договора ипотеки. Сейчас еще внесли дополнение, автором которого стал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, согласно которому, если созаемщиком является родитель, то и с него списывают кредит в случае гибели мобилизованного.

Что изменится в законодательстве об ипотеке контрактников и призывников, погибших на СВО?

Срочники не должны участвовать в СВО, в отличие от контрактников.

Сейчас, если участник СВО погиб во время боевых действий, его долги по ипотеке берет на себя банк-кредитор. Чтобы уйти от этого, мы с коллегами-депутатами предложили возложить эти обязательства на Росвоенипотеку. Такой законопроект Госдума приняла на прошлой неделе в первом чтении. Документ повысит эффективность социальных гарантий военнослужащим и их семьям.