Луганск, 20 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Резкий рост безвозвратных потерь наблюдается в рядах ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 19 июля в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ответные действия наших войск на безуспешные попытки противника прорвать наши оборонительные рубежи обернулись для ВФУ резким ростом безвозвратных потерь», — написал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Марочко добавил, что большие потери в украинских войсках связаны с тем, что им приходится экономить переданные Западом боеприпасы и технику. Кроме того, мобилизованных граждан бросают в бой после короткой подготовки.

Накануне Марочко сообщил, что российские войска усилили удары по противнику под Красным Лиманом, а именно в районах Белогоровки, Серебрянки и Торского.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ 18 июля проинформировало об отражении четырёх атак противника за сутки на краснолиманском направлении и уничтожении до 100 украинских военных, а также девяти единиц техники. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал боевые действия на этом направлении самыми активными на территории республики.