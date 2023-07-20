Москва, 20 июля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Российские военнослужащие создают плацдарм для дальнейшего успешного продвижения, закрепляются на отвоёванных у ВСУ позициях в Харьковской области, написал в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По его словам, за несколько дней российская армия значительно продвинулась как в глубь обороны противника, так и по фронту.

«При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей, многие из которых были практически уничтожены нашей артиллерией и авиацией», — отметил эксперт.

В настоящее время создается плацдарм для дальнейшего успешного продвижения ВС России. На бывших украинских позициях закрепляются российские бойцы, возводятся фортификационные сооружения. Параллельно с этим уничтожаются скопления живой силы и техники противника, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля в Минобороны подтвердили продвижение российских войск на купянском направлении примерно на полтора километра. Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ в Котляровке (Харьковская область).

На угледарском направлении в зоне спецоперации пропала западная техника, которую ранее в большом количестве использовали украинские войска. ВСУ с её помощью предпринимали попытки прорывов в районе Новодонецкого. После того как украинцы понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники ВСУ не наблюдается, сказал командир батальона формирования «Каскад» с позывным Зима.