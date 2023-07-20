Москва, 20 июля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Московская полиция расследует уголовное дело об убийстве 11-летнего ребёнка, сообщили в столичном ГУ МВД.

ИА REGNUM Полиция

Труп мальчика с признаками насильственной смерти нашли в парке на юге Москвы.

Отмечается, что оперативники проводят весь необходимый комплекс разыскных мероприятий, устанавливают все обстоятельства.

Как сообщало ИА Регнум, в парке Москвы в районе Каширского шоссе 19 июля был обнаружен труп мальчика с колото-резаными ранами.

Мать ребёнка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына, который 18 июля ушёл гулять с другом и домой не вернулся.

Дети вместе отправились на игровую площадку, а оттуда в парк.

Следователи по записям камер видеонаблюдения отследили, что Александр, друг убитого Дмитрия, один вышел из парка. При этом Саша позже всем сказал, что с Димой в этот день они не виделись.

Отмечается, что погибший был из благополучной семьи.