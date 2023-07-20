Буэнос-Айрес, 20 июля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Аргентинское правительство сослалось на санкции и заблокировало заход судну из России со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом в интервью телеканалу C5N сообщил министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

«Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России», — сказал политик.

По его словам, связано данное действие властей Аргентины с уважением международных рамок.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля прибывший в Аргентину из России частный самолёт не смог заправиться в двух аэропортах из-за санкций. После этого самолёт без пассажиров отправился в Парагвай, где экипажу удалось заправиться.

Аргентина находится под колоссальным давлением западных стран. Однако при этом она всё чаще голосует на международных площадках, в том числе в ООН, за антироссийские резолюции, отметил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.