Шанхай, Китай, 20 июля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Украина больше не может продолжать военные действия — она превратилась в страну ходячих мертвецов. Киеву придёт конец в случае прекращения финансовой и военной помощи со стороны США и стран Запада. Своё мнение о ситуации после саммита НАТО в Вильнюсе высказал китайский военный обозреватель Чэнь Фэн в статье для портала Guancha.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Журналист считает, что цель НАТО — вызвать беспорядки или даже развал в России посредством войны на Украине. Целью России, по мнению эксперта, скорее всего, было вызвать политические изменения на Украине, восстановить пророссийское правительство, удержать Донбасс, открыть прибрежный коридор в Крым и обеспечить стабильную оборону полуострова.

Чэнь Фэн уверен, что поддержка Киева со стороны НАТО уже не будет весомой, обнажились многие проблемы. Да и страны Запада начинают уставать от бесконечного конфликта и новых требований украинского лидера Владимира Зеленского.

«Что нужно Украине, так это чтобы НАТО сделало исключение и приняло в состав, а затем помогло Украине вернуть Донбасс и Крым. Это в корне противоречит интересам НАТО», — отметил обозреватель.

Для Зеленского это тупик, и он в отчаянии, уверен автор.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО совершили ошибку, когда решили поставлять на Украину танки, но не системы ПВО и не самолёты, заявил в интервью The Wall Street Journal командир одного из подразделений ВСУ Юрий Ульшин.

Комплексы ПВО и истребители должны были «прикрыть» танки и БМП на поле боя, но такой защиты у них не было, что и стало, по оценке украинского офицера, одной из причин неудачи контрнаступления.

«Это всё равно что подарить велосипед без педалей», — сказал Ульшин.

Бывший федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри заявил, что изможденный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжёлом состоянии его армии.