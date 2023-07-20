Новый, 512-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что на северо-западе Крыма после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла девочка-подросток. Как сообщил 20 июля глава республики Сергей Аксёнов, повреждения получили четыре административных здания.

Иван Шилов ИА Регнум

Воюющий на стороне украинской армии наёмник из Австралии поразился произволу со стороны командиров ВСУ. Назвавшись выдуманным позывным Буш, он признался, что видел вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы.

Тем временем на Украине второй раз за ночь взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Также о мощных взрывах сообщили в Николаеве. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о разрушениях в центре города и пожаре на площади 300 кв. метров.

Российские бойцы при попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой ВСУ уничтожили три быстроходные лодки с личным составом противника. Кроме того, в районах Кизомыса, Антоновки и Львово российские артиллеристы ликвидировали гаубицу Д-30, два миномётных расчёта, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника.

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