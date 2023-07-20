Париж, 20 июля, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Новые просьбы украинского президента Владимира Зеленского о поставках истребителей и танков безрассудны, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Всё больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?» — написал он в Twitter.

Филиппо неоднократно призывал Францию к немедленным переговорам и созданию условий для переговорного процесса вместе с другими странами вне НАТО. Проблема в том, что власти Франции полностью подчинены НАТО, Соединённым Штатам и Европейскому союзу, утверждал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил переговоры Киева с Западом о поставках оружия ВСУ с телесериалом в жанре мыльной оперы. Что касается поставок истребителей F-16, то, по словам советника, приняты решения об обучении украинских пилотов и подготовке инженерных конструкций для аэродромов.

Акцент Запада сместился на ремонт и техническое обслуживание поставленного на Украину вооружения. Это говорит о том, что война продолжится ещё несколько месяцев или лет, считает обозреватель издания Politico Пол Маклири. А вопрос ремонта выведенной из строя техники на Украине, по его мнению, становится крайне острым из-за тяжёлого контрнаступления ВСУ.

Украинские военные испытывают острую нехватку снаряжения. Запад допустил ошибку, когда предоставил Киеву танки и бронетехнику, но не обеспечил их защиту от российских самолётов и систем ПВО, сказал один из украинских солдат.