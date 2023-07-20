ДНР, 20 июля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Расчёт беспилотных летательных аппаратов коптерного типа одного из соединений ВДВ обнаружил две единицы украинских боевых машин пехоты. Противник не смог доставить к линии фронта личный состав, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар», — уточнили в министерстве.

После первых выстрелов скорректировали огонь, в результате были уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ, пытавшиеся после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы при попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой ВСУ уничтожили три быстроходных лодки с личным составом противника.

Артиллеристы группировки на херсонском направлении ударили по позициям артиллерийских и миномётных расчётов украинских сил в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.