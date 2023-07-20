Токио, 20 июля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Импорт Японии зерновых культур из России за полгода вырос на 509,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные торговой статистики озвучили в минфине страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

При этом импорт овощной продукции снизился на 56,7%, фруктов — на 96,8%, рыбы и рыбной продукции — на 23,4%.

Как сообщало ИА Регнум, попытки переговоров со стороны ООН и Турции по зерновой сделке не увенчались успехом, Россия 17 июля в одностороннем порядке прекратила своё участие в черноморской инициативе, позволяющей экспортировать зерно с Украины по Чёрному морю. Ответственность за негативные последствия от этого будет лежать на России, заявили в МИД Японии.

Японское правительство из-за ситуации вокруг Украины намерено ужесточить антироссийские санкции, запретив экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 литра.

В 2022 году в Японии реализация новых автомобилей упала до минимального уровня за 45 лет.