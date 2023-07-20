Москва, 20 июля, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие — 2023» стартовало в акватории Японского моря, сообщили 20 июля в Минобороны РФ.

Mil.ru Боевой корабль Тихоокеанского флота России в Японском море

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Манёвры пройдут до 23 июля в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Учение направлено на укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военные отработают противолодочные задачи, морской бой, воздушное и морское конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищённом рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря.

Также запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб.

Россию на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. Руководит действиями российских кораблей командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

ВМС НОАК привлекли к учениям эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень назначен старшим от КНР.

С обеих сторон привлекут к учениям более 30 летательных аппаратов морской авиации, включая противолодочные самолёты и вертолёты, истребители — перехватчики.

На борту китайского эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб, заключили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, военные учения «Север. Взаимодействие-2023» организованы Китаем. Российская сторона примет участие в них по приглашению КНР.

По словам президента России Владимира Путина, Москва не создает военного союза с Китаем, во взаимодействии двух стран всё прозрачно. Заявления об угрозе для Запада со стороны РФ и КНР не соответствуют действительности, добавил Путин.