Канберра, 20 июля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Воюющий на стороне украинской армии наёмник из Австралии поразился произволом и «неприемлемыми вещами» со стороны командиров ВСУ, о чём и рассказал австралийской программе событий The World Today на радио ABC.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Наёмник ради собственной безопасности назвался выдуманным позывным Буш, сказал, что служит в интернациональном легионе.

По его словам, украинцам и иностранным наёмникам «угрожают последствиями» за выдачу информации о «некомпетентности командиров ВСУ».

«Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы», — признался Буш, добавив, что на 100% боится за свою жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, наёмник из США Александер Дрюке считает, что, когда власти Украины призывали иностранцев принять участие в боевых действиях, они не понимали, к чему это приведёт. Поэтому для Киева они стали едва ли не обузой.

Британский наёмник Джеймс Смит подорвался на мине и собирается домой.

С 24 февраля 2022 года по 10 июля 2023 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран, сообщило Минобороны России. Наиболее многочисленные группы наёмников прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.