Власти Одессы сообщили о пожаре в центре города после серии взрывов
Власти Одессы сообщили о пожаре и разрушениях в центре города после серии взрывов
Одесса, Украина, 20 июля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Пожар произошёл в центре украинской Одессы после серии взрывов в городе, сообщил 20 июля глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«В центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 кв. метров. На месте работают специалисты соответствующих служб», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.
Как сообщало ИА Регнум, сильный пожар произошёл в центре Николаева ночью 20 июля после прозвучавшей в городе серии взрывов, подтвердили в мэрии.
Второй раз в ночь на 20 июля произошли взрывы в Сумах, Одессе и Николаеве. Днём ранее в Николаевской области в результате взрывов была повреждена линия электропередачи, в Одесской области зафиксированы отключения нескольких линий.
Украинские боевики за сутки 49 раз обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 271 снаряд калибра 152 и 155 мм.