Одесса, Украина, 20 июля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Пожар произошёл в центре украинской Одессы после серии взрывов в городе, сообщил 20 июля глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 кв. метров. На месте работают специалисты соответствующих служб», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.

Как сообщало ИА Регнум, сильный пожар произошёл в центре Николаева ночью 20 июля после прозвучавшей в городе серии взрывов, подтвердили в мэрии.

Второй раз в ночь на 20 июля произошли взрывы в Сумах, Одессе и Николаеве. Днём ранее в Николаевской области в результате взрывов была повреждена линия электропередачи, в Одесской области зафиксированы отключения нескольких линий.

Украинские боевики за сутки 49 раз обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 271 снаряд калибра 152 и 155 мм.