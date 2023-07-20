Николаев, Украина, 20 июля, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Сильный пожар произошёл в центре Николаева на Украине после прозвучавшей в городе серии взрывов. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«Пожар очень серьёзный», — написал Сенкевич в Telegram-канале, добавив, что все спецслужбы работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине второй раз за ночь взрывы произошли в Сумах и Одессе. Также о мощных взрывах сообщили в Николаеве.

В Николаевской области в результате взрывов 19 июля была повреждена линия электропередачи, в Одесской области зафиксированы отключения нескольких линий.

Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за крупного пожара на войсковом полигоне в Кировском районе.