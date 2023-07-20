На Украине после взрывов случился пожар в Николаеве
Мэр Николаева сообщил, что после взрывов в городе случился пожар
Николаев, Украина, 20 июля, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Сильный пожар произошёл в центре Николаева на Украине после прозвучавшей в городе серии взрывов. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Иван Шилов ИА REGNUM
Николаев
«Пожар очень серьёзный», — написал Сенкевич в Telegram-канале, добавив, что все спецслужбы работают на месте происшествия.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине второй раз за ночь взрывы произошли в Сумах и Одессе. Также о мощных взрывах сообщили в Николаеве.
В Николаевской области в результате взрывов 19 июля была повреждена линия электропередачи, в Одесской области зафиксированы отключения нескольких линий.
Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за крупного пожара на войсковом полигоне в Кировском районе.