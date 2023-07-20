Варшава, 20 июля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. На Западе хотели обмануть Россию и внушить ей мысль о возможности партнёрства, используя при этом Польшу, написал обозреватель Лукаш Ястшембский в своей статье для Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Запад хотел обмануть Москву. <…> Одним из инструментов смягчения России была Польша. Она идеально подходила для этого. У него были реальные проблемы с Россией в прошлом, и он исторически сохраняется некоторыми антироссийскими силами», — указал автор.

Ястшембский напомнил о письме Владимира Путина к полякам, опубликованном в Gazeta Wyborcza. Эта ситуация была исключительной, Польша обычно остаётся незамеченной в политике Москвы. Большая часть польских политиков не догадывалась об участии в театре теней, который устроили на Западе. Это плохо для Польши, потому что изношенные инструменты меняют на лучшие. Польша потеряла суверенитет и стала зависима от западных центров, констатировал обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа 2009 года тогда ещё премьер-министр России Владимир Путин опубликовал в польской газете Gazeta Wyborcza собственную статью под названием «Страницы истории — повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнёрства?».

Путин призвал европейское сообщество помнить, к каким трагедиям приводят трусость, закулисная кабинетная политика, стремление обеспечить свою безопасность и национальные интересы за счёт других. Статья была опубликована накануне поездки Путина в Польшу, где он принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию со дня начала Второй мировой войны.