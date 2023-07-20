Офицер ВСУ пожаловался и восхитился успехами российских военных
Капитан 72-й бригады ВСУ Алымов признал высокую эффективность работы российской системы РЭБ
Москва, 20 июля, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Капитан ВСУ 72-й бригады Сергей Алымов восхитился работой подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), признав эффективное противодействие киевской армии. Своё мнение он высказал в интервью каналу Yuriy Romanenko.
По словам украинского офицера, российские РЭБ глушат противника, услышать их невозможно.
«У них такой РЭБ, что я по рации не слышу человека. Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на 5 км. Они нас глушили, это просто жесть. У них РЭБ очень, очень сильный», — сказал Алымов.
Как сообщало ИА Регнум, российские силы радиоэлектронной борьбы подавили ещё один дрон над морем в Севастополе. Об этом 16 июля сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Утром 16 июля российский флот совместно с силами ПВО успешно отразил атаку беспилотников ВСУ на город. Губернатор уточнил, что один беспилотник сбили над морем, пять удалось подавить средствами РЭБ и ещё два надводных дрона уничтожили на рейде.
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