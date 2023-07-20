Москва, 20 июля, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Капитан ВСУ 72-й бригады Сергей Алымов восхитился работой подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), признав эффективное противодействие киевской армии. Своё мнение он высказал в интервью каналу Yuriy Romanenko.

Mil.ru Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) специальных войск Вооружённых сил Российской Федерации

По словам украинского офицера, российские РЭБ глушат противника, услышать их невозможно.

«У них такой РЭБ, что я по рации не слышу человека. Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на 5 км. Они нас глушили, это просто жесть. У них РЭБ очень, очень сильный», — сказал Алымов.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы радиоэлектронной борьбы подавили ещё один дрон над морем в Севастополе. Об этом 16 июля сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Утром 16 июля российский флот совместно с силами ПВО успешно отразил атаку беспилотников ВСУ на город. Губернатор уточнил, что один беспилотник сбили над морем, пять удалось подавить средствами РЭБ и ещё два надводных дрона уничтожили на рейде.

Вооружённые силы России начали активно применять в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата».