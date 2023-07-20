Киев, 20 июля, 2023, 03:26 — ИА Регнум. На Украине второй раз за ночь взрывы произошли в Сумах и Одессе. Также о мощных взрывах сообщили в Николаеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Агентство УНИАН написало о повторных мощных взрывах в Одессе.

Издание «Страна. ua» сообщило о новых громких взрывах в Сумах.

Это же СМИ написало о взрывах и работе сирен воздушной тревоги в ночь на 20 июля в Николаеве.

Как сообщало ИА Регнум, в Николаевской области в результате взрывов 19 июля была повреждена линия электропередачи, в Одесской области зафиксированы отключения нескольких линий.

18 июля ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. Было зафиксировано четыре прилёта. Повреждения получили два дома. В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора произошло возгорание, пожар потушили.