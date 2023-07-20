Москва, 20 июля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Возгорание в двухэтажном банном комплексе на юго-востоке Москвы ликвидировано, сообщили 20 июля в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Пожар ликвидирован в 01:54 20 июля, проводятся работы по проливке и разборке конструкций», — уточнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

К ликвидации пожара задействовали более 100 человек и 38 единиц спецтехники, в том числе применялась авиация. Экипаж Ка-32А выполнил 14 сливов, сбросив на очаг возгорания порядка 70 тонн воды. Также для обеспечения забора воды привлекался катер поисково-спасательной станции «Кожухово».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля загорелся банный комплекс на Угрешской улице города Москвы. Площадь пожара составила 500 кв. метров. В двухэтажном нежилом строении было безлюдно. Данных по пострадавшим не поступало. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.