Артём, Приморский край, 20 июля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Ранее судимый житель приморского Артёма задержан по подозрению в нанесении травм различной степени нескольким пострадавшим. О происшествии сообщили в управлении МВД по Приморью.

carlos5847 Пистолет

Установлено, что между двумя компаниями, отдыхающими в бухте Муравьиная, произошёл конфликт, в ходе которого 25-летний парень открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил четырех человек.

По словам отдыхающих, один из участников конфликта сделал несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся. В результате трое жителей города Артёма в возрасте34,37,68 лет и 43-летний житель Хабаровска были ранены и обратились в больницу.

Отмечается, что задержанный год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковной деревне Дрожжино около 20 человек 19 июля устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов. В ходе конфликта участники применили травматический пистолет.

Между группой мужчин, по предварительным данным, мигрантами, произошёл конфликт, в ходе которого они громко кричали и оскорбляли друг друга.