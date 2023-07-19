Окленд, Новая Зеландия, 20 июля, 2023, 02:55 — ИА Регнум. В результате стрельбы в центральном деловом районе Окленда Новой Зеландии погибли два человека, ещё шестеро были ранены, сообщила 20 июля газета Otago Daily Times со ссылкой на полицию и службу скорой помощи.

Niels Noordhoek Стрельба

Известно, что 24-летний мужчина устроил стрельбу в ремонтируемом помещении около 22:20 мск 19 июля. На злоумышленнике был электронный браслет для слежения. Он вошёл на стройплощадку и начал стрелять по рабочим. На верхних этажах здания мужчина укрылся в шахте лифта. Полиция открыла по нему огонь. Вскоре стрелка обнаружили мёртвым.

В результате происшествия были убиты два человека, ещё шестерых ранило, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших — участвующий в перестрелке офицер полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года два человека были найдены мертвыми после стрельбы в западной части Окленда. На месте происшествия задержали подозреваемого.

В подмосковной деревне Дрожжино около 20 человек 19 июля 2023 года устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов. В ходе конфликта участники применили травматический пистолет. Приехавшие по вызову полицейские на месте происшествия уже никого не обнаружили. В полицию с заявлением о полученных телесных повреждениях никто не обращался.