Одесса, Украина, 20 июля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 20 июля взрывы были слышны в Одессе. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В городе работает система противоздушной обороны. Сирены воздушной тревоги звучат в Одесской области с 01:56 мск.

Сообщений от местных властей о взрывах и повреждениях объектов пока нет.

В Сумской, Харьковской и Николаевских областях Украины в ночь с 19 на 20 июля также объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России 19 июля опубликовало кадры нанесения ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов в Одессе и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

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