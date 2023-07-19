Кейптаун, 20 июля, 2023, 02:16 — ИА Регнум. По меньшей мере 41 человек получил травмы различной степени в результате взрыва в городе Йоханнесбург в ЮАР. Об этом сообщает местный портал News24.

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Премьер-министр провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи подтвердил информацию о пострадавших. Предварительно известно, что смертельных случаев удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, в Йоханнесбурге взорвался 19 июля газопровод, что стало причиной частичного обрушения дороги.

Взрыв случился на улице Бри в районе Симмонс в центральном деловом районе города.

19 июля в городе Баксане в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв в кафе. В результате инцидента в кафе «Дельмар» выбило окна и двери. Ранения получили три человека, они госпитализированы.