Киев, 20 июля, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Взрывы были слышны в ночь на 20 июля на востоке Украины в Сумах. Об этом сообщили украинские СМИ «Общественное» и ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что работала система противовоздушной обороны.

В городе и по области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ночь на 17 июля осуществила террористическую атаку на Крымском мосту. По данным следствия, были задействованы надводные беспилотники. В результате взрыва повреждён один пролёт автомобильной части. Семья Кулик как раз в это время проезжала по мосту. Наталья и Алексей — родители Ангелины — погибли на месте, школьницу с черепно-мозговой травмой и другими ранениями госпитализировали.

В небе над Белгородской областью 19 июля был сбит беспилотник.

Удары по военным объектам в Одессе наносились 18 июля. В Минобороны РФ назвали их «ударами возмездия» за теракты против России.