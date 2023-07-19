Систему электронных виз для въезда в Россию могут запустить с 1 августа
Вице-премьер Голикова предложила запустить систему электронных виз в России с 1 августа
Москва, 20 июля, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Электронные визы для въезда в Россию предлагается запустить уже с 1 августа. С такой инициативой на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ 19 июля выступила премьер-министр Татьяна Голикова.
Голикова заверила, что всё готово к запуску электронных виз, и для их выдачи созданы специализированный сайт и мобильное приложение.
«Запустить с 1 августа 2023 года», — сказала она.
Вице-премьер предложила сохранить перечень из 52 стран для выдачи гражданам электронных виз, добавив ещё три страны: Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.
Владимир Путин поддержал запуск в России с 1 августа электронных виз.
Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.
В марте 2023 года директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая сообщила, что системы электронных виз и платежных карт (карта туриста) станут доступны для иностранных туристов в России уже до конца 2023 года.