Вашингтон, 20 июля, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Западные страны безразличны к украинцам и их стране, их просто считают расходным материалом в противостоянии с Россией, заявил в эфире программы Redacted News американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас.

Иван Шилов ИА REGNUM Западное влияние на Украину

«Украина здесь ни при чём, ни при чём и украинцы, они просто расходный материал», — сказал он.

С Джатрасом согласился американский журналист Клейтон Моррис, по мнению которого Запад находится в поиске новых способов развязывания мировой войны.

По словам ведущего программы, США и НАТО не волнует Украина, её просто используют для провокации России.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель American Conservative Эндрю Басевич считает, что Вашингтон использует Украину для достижения утраченного мирового господства. Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Америка хочет стать единственной сверхдержавой, не принимая во внимание факторы, которые свидетельствуют о возникновении многополярного мира, уверен журналист.