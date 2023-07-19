Киев, 20 июля, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Переговоры Киева с Западом о поставках оружия украинской армии напоминают телесериал в жанре мыльной оперы. Такое мнение 19 июля высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

Говоря о предоставлении военной помощи, Подоляк сравнил процесс с сериалом «Династия».

«Мы с вами находимся в «отзеркаленном» сериале «Династия». Когда это просто мыльная опера, то каждую серию нужно просто что-то говорить одно и то же», — сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Что касается поставок истребителей F-16, то, по словам советника, есть «определенные подвижки» — уже приняты решения об обучении украинских пилотов и подготовке инженерных конструкций для аэродромов.

«Тем не менее работа идёт медленно», — заключил Михаил Подоляк.

Как сообщало ИА Регнум, для Украины существует три варианта завершения военных действий, но только один можно назвать позитивным для Киева. Об этом 13 июля заявил Подоляк в эфире телемарафона.

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