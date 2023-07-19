Киев, 20 июля, 2023, 01:02 — ИА Регнум. В Сумской, Харьковской и Николаевских областях Украины в ночь с 19 на 20 июля объявили воздушную тревогу. Также, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы об опасности звучат в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Тревога в этих областях объявлялась в период с 23:49 мск 19 июля по 00:25 мск 20 июля.

Воздушная тревога почти ежедневно объявляется на территории Украины с начала специальной военной операции.

Также сирены предупредили население об опасности с воздуха в Днепропетровской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля в столице Украины, на севере и востоке страны объявили воздушную тревогу. Также сигналы включили в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Украинские боевики в течение суток, 19 июля, 49 раз обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 271 снаряд калибра 152 и 155 мм. В результате ведения огня со стороны ВСУ в Кировском районе Макеевки был ранен ребёнок 2022 года рождения.