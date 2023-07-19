Донецк, 20 июля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки 49 раз обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 271 снаряд калибра 152 и 155 мм, сообщило 20 июля представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По данным СЦКК, на донецком направлении ВСУ совершили 42 обстрела из РСЗО, артиллерии калибра 155 мм. На горловском направлении зафиксировали три обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155 мм.

В результате ведения огня со стороны ВСУ в Кировском районе Макеевки был ранен ребёнок 2022 года рождения. Повреждены 14 жилых домостроений в Куйбышевском Киевском и Петровском районах Донецка, Кировском районе Макеевки, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и Владимировки Волновахского района погибли два человека. Ранения получили семь человек в Донецке, в Макеевке и Старомихайловке, в том числе 17-летний парень.