Краснодар, 20 июля, 2023, 00:29 — ИА Регнум. На 35 году жизни скончался экс-футболист команды «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко, сообщили в пресс-службе клуба Второй лиги из станицы Павловская Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что Дорошенко стоял у истоков создания клуба.

«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко», — уточнили РИА Новости в пресс-службе клуба.

Спортсмен родился в станице Каневской Павловского района Краснодарского края. В районном первенстве по футболу (мини-футболу) он выступал на протяжении более чем десяти лет, до объявленной осенью 2022 года мобилизации.

Матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнут с минуты молчания в память о погибшем футболисте.

Как сообщало ИА Регнум, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта России из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции. Церемония прощания с Бархатовым прошла 14 июня.