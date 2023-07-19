Москва, 20 июля, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдался в ночь на 20 июля в некоторых странах, в том числе и в России. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных приложений.

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Пользователи жалуются на проблемы при отправке и получении сообщений.

Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции.

У части российских пользователей также есть проблемы при использовании WhatsApp — сообщения долго отправляются.

Спустя время работа мессенджера была восстановлена и сообщения вновь стали стабильно отправляться.

«А мы снова здесь, приятного общения!» — сообщили на странице WhatsApp в Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, Apple работает над созданием собственного чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), который рассматривается как возможный конкурент ChatGPT от компании OpenAI.

Apple GPT был создан в 2022 году в качестве эксперимента. Сейчас чат-бот используется только сотрудниками компании для создания прототипов продукции Apple.

В июне «Лаборатория Касперского» обнаружила целевую кибератаку на устройства Apple своих сотрудников. У нескольких десятков владельцев iPhone среди сотрудников компании обнаружили новую, технологически сложную шпионскую программу, получившую название «Триангуляция».