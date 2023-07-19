Москва, 20 июля, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В парке Москвы в районе Каширского шоссе 19 июля был обнаружен труп мальчика с колото-резанными ранениями. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Прокуратура Москвы Колодец, в котором нашли тело ребёнка

Мать ребёнка обратилась в полицию с заявлением о розыске её 11-летнего сына, который 18 июля ушёл гулять и не вернулся.

Прокуратура Москвы взяла дело на контроль. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, следователи проверяют на причастность к убийству 11-летнего мальчика его друга. Дети вместе отправились на игровую площадку, а оттуда в парк.

Следователи по записям камер видеонаблюдения отследили, что Александр, друг убитого Дмитрия, один вышел из парка, в котором позднее было обнаружено тело его друга. При этом Александр позже всем сказал, что с Димой в этот день он не виделся.

Отмечается, что погибший был из благополучной семьи.

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