Киев, 19 июля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. После прекращения действия зерновой сделки ни одно грузовое судно не сможет зайти в украинские порты на Чёрном море, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что владеющие судами компании якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов при условии, если Украина их выпустит, а турецкая сторона пропустит.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Reuters, власти Украины направили в Международную морскую организацию, которая является спецучреждением ООН, письмо о создании временного маршрута для поддержания зерновых поставок после завершения Россией зерновой сделки. В Киеве хотят создать альтернативный маршрут вблизи портов Черноморска, Одессы и Южного.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений у ООН есть три месяца.

С 20 июля Россия на фоне прекращения зерновой сделки будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, как потенциальных перевозчиков военных грузов и рассматривать страны, под флагами которых они идут, как вовлечённые в конфликт. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.