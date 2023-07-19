Вашингтон, 19 июля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер считает, что ВС РФ ударами возмездия по Одессе доказали, что киевская армия не способна отражать атаки по военным объектам. Своё мнение он высказал 19 июля в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Иван Шилов ИА REGNUM

Риттер прежде всего отметил «хорошо организованную операцию» со стороны России.

«Я думаю, что русские уже были готовы ко всему и легко уничтожат все объекты. Посмотрите, как быстро всё было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов», — сказал он.

Разведчик добавил, что контрнаступление киевской армии не принесло никаких результатов. При необходимости Россия сможет продолжить наносить удары по военным объектам как в Одессе, так и в других крупных городах.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ 19 июля нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы.

Российские бойцы в минувшие сутки поразили склад боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении. Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих.

На Украине во Львове поздним вечером 19 июля раздался мощный взрыв.