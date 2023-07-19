Львов, Украина, 19 июля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. На Украине во Львове поздним вечером 19 июля раздался мощный взрыв. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Перед взрывом предупредительная воздушная тревога в городе и области не объявлялась. Местные власти не комментируют инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 июля сообщил, что российские войска отразили за сутки 20 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

В небе над Белгородской областью 19 июля был сбит беспилотник.

Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы.