На Украине во Львове раздался мощный взрыв — СМИ
«Стран. ua»: во Львове прогремел мощный взрыв
Львов, Украина, 19 июля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. На Украине во Львове поздним вечером 19 июля раздался мощный взрыв. Об этом сообщило издание «Страна. ua».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Перед взрывом предупредительная воздушная тревога в городе и области не объявлялась. Местные власти не комментируют инцидент.
Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 июля сообщил, что российские войска отразили за сутки 20 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.
В небе над Белгородской областью 19 июля был сбит беспилотник.
Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы.