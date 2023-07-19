Москва, 19 июля, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Икону «Святая Троица» руки мастера Андрея Рублева вынесли из храма Христа Спасителя в Москве и погрузили в автофургон компании «Арт-курьер». Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

Отмечается, что историческая ценность находилась в храме с 3 июня. Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев пояснял ранее, что икону привезут в реставрационный центр после экспонирования в храме Христа Спасителя 19 июля.

Как сообщало ИА Регнум, икона «Троица» останется в Троице-Сергиевой лавре на 49 лет. Именно на такой срок заключили договор о передаче в безвозмездное пользование.

В середине мая президент России Владимир Путин передал рублёвскую «Троицу» РПЦ. Затем патриарх Кирилл сообщил, что сначала икону разместят в храме Христа Спасителя, а потом передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, в котором она находилась до 1917 года.

12 июля в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование иконы «Троица».

Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минкультуры Ольга Любимова. Предстоятель РПЦ назвал это историческим событием, которое символически показывает, что теперь Россия живёт в другое время и эпоху.