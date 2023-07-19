Москва, 19 июля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Следователи проверяют на причастность к убийству 11-летнего мальчика в Москве его друга, передаёт Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, 18 июля подростки вместе отправились на площадку, а оттуда в парк. Следователи по записям камер видеонаблюдения отследили, что Александр, друг убитого Дмитрия, в одиночестве покинул парк, в котором позднее было обнаружено тело. При этом своим родственникам Александр сказал, что с Дмитрием в этот день он не виделся.

Как сообщалось ранее, тело 11-летнего мальчика с многочисленными колото-резаными ранениями было обнаружено 19 июля в коллекторе в одном из парков на юге Москвы.

В Следственном комитете заявили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления. Следователи допрашивают свидетелей, родственников, знакомых, изучают маршрут передвижения погибшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).