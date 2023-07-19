Москва, 19 июля, 2023, 21:27 — ИА Регнум. На территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайском районе Подмосковья стартовала презентация обновленной военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая откроет череду региональных игр. Об этом рассказали 19 июля в пресс-службе Движения первых.

ИА Регнум

Игры пройдут в августе в 11 российских регионах. В первых соревнованиях регионального этапа приняли участие 125 юношей и девушек из Тверской, Белгородской, Московской областей и города Москвы в возрасте от 15 до 16 лет.

Торжественная церемония открытия прошла у монумента Героям Бородинского сражения и завершилась оружейным салютом и минутой молчания в память о павших воинах. Также для ребят провели обзорную экскурсию по музею Бородинского сражения.

Как заявил председатель правления РДДМ «Движения Первых» Григорий Гуров, «Зарница 2.0» станет важным этапом развития патриотического направления деятельности движения.

«Ребята получат новые впечатления и опыт, а мы используем их мнения и оценки при разработке единого игрового стандарта, который распространим на все регионы России», — сказал он.

ИА Регнум

Организаторы игр сообщили, что обновленная «Зарница» научит сотни тысяч российских школьников управлению беспилотниками, новым средствам ведения боя, а также поможет овладеть техниками радиоэлектронной борьбы и разведки, а наступательные и оборонительные приёмы им продемонстрируют настоящие герои СВО. Также участникам предстоит самим обустраивать и маскировать базовый лагерь, организовывать засады и отражать атаки «противника».

«Решая многофункциональные задачи, участники Зарницы «прокачивают» свои знания и умения в различных сферах — от медицины до инженерии», — отметила заместитель правления «Движения Первых» Наталия Мандрова.

Она добавила, что формат игры делает её максимально актуальной современным вызовам.

В частности, в ходе игры в командах участники самостоятельно будут принимать решения по конкретным действиям, а инструкторы групп обмениваться информацией со штабом и корректировать действия ребят.

Накануне старта, с 15 по 19 июля, «Движение Первых» провело обучение всех участников игры. Интенсивный обучающий курс прошёл на базе учебного центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА — Российский технологический университет».

Инструкторы Центра «ВОИН» обучали ребят основам тактической медицины, военной топографии, огневой, инженерной и тактико-специальной подготовки, а также навыкам управления дронами.

Также важным элементом «Зарницы 2.0» станет умение выявлять недостоверную информацию: инструкторы будут вести текстовую трансляцию в специально созданных каналах, а ребятам с помощью разведчиков предстоит выяснить, какие из сообщений — фейк.

Финал «Зарницы 2.0» в Бородино состоится 20 июля. По итогам, формат и элементы игры будут усовершенствованы и применены на федеральном уровне, первые этапы которого состоятся уже в сентябре.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня, в День защиты детей, на ВДНХ в Москве состоялся старт Всероссийского фестиваля «Движения Первых», главным приоритетом которого стала образовательная составляющая.

Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, он указал, что Россия является настоящей страной возможностей для молодёжи, где за последнее время произошло много знаковых событий, а именно: вернулась ответственность государства, школы и общества за образование подрастающего поколения, от которого напрямую зависит будущее страны.